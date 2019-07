Im Rhein-Kreis Neuss : Blaulicht-Kampagne soll Rettern den Rücken stärken

Behinderungen, Beleidigungen, körperliche Angriffe: Feuerwehrleute, Besatzungen von Rettungswagen und andere Helfer, die sich für die Gesellschaft engagieren, sehen sich zunehmend geringschätzig behandelt. Als Symbol für die Kampagne gilt das Blaulicht, das als Anstecknadel verfügbar ist.

„Je mehr Bürgerinnen und Bürger im Land dies tragen, um so mehr symbolisieren wir den Respekt gegenüber der Arbeit unserer Einsatzkräfte", sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings, der diese Blaulicht-Pins an seine Kollegen im Landtag verteilen will. „Gerade auf der politischen Ebene ist es wichtig zu signalisieren, wir stehen hinter Euch", sagt Geerlings. Der Rommerskirchener Bürgermeister Martin Mertens sieht das genauso. Er hatte die Anstecker in die letzte Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause mitgebracht. Stefan Meuter, Vorsitzender des Verband der Feuerwehren im Rhein-Kreis Neuss, sagt: „Wir haben ein Problem, und dies müssen wir aufzeigen."