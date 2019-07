Handball : Handball: Junioren werden Neunte

Dormagen Mit dem neunten Platz haben die deutschen Handball-Junioren mit den beiden Dormagenern Eloy Morante Maldonado und Lukas Stutzke die U21-Weltmeisterschaften in Spanien beendet. Nachdem sie im Achtelfinale in der Verlängerung an Portugal gescheitert waren, gab es auch im abschließenden Platzierungsspiel gegen Gastgeber Spanien ein Unentschieden.

