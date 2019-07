Feierstunde im Rhein-Kreis Neuss : 131 junge Gärtner in Schloss Dyck losgesprochen

Jüchen Für insgesamt 131 junge Frauen und Männer aus dem Berufsschulbezirk Düsseldorf ist ihre gärtnerische Ausbildung erfolgreich zu Ende gegangen. Im Rahmen einer zentralen Lossprechungsfeier auf Schloss Dyck konnten damit 28 Absolventen mehr als im Vorjahr als Fachkräfte in den Berufsstand der Gärtner aufgenommen werden.

Die überwiegende Mehrheit stellte mit 89 Absolventen die Fachrichtung Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau. Die anderen neuen Fachkräfte erlernten den Gärtnerberuf in den Fachrichtungen Friedhofsgärtnerei, Zierpflanzenbau, Baumschule, Staudengärtnerei, Obstbau und Gemüsebau. Bei der Lossprechung wurden drei Absolventen für ihre herausragenden Abschlussnoten besonders geehrt: die Landschaftsgärtner Mathias Müller, Julius Scholz und Maurice Fromm. Herausragende Leistungen in den Abschlussprüfungen hatten zudem der Staudengärtner Jan Alexander Wieczorek und die Zierpflanzengärtnerin Nadine Kurz erbracht, die aber an der Feier nicht teilnehmen konnten.

Wie der Minister deutlich machte, erfahren die handwerklichen Berufe in der Gesellschaft derzeit nicht die Wertschätzung, die sie eigentlich verdienen. Zudem seien darunter tolle Berufe zu finden – wie auch im Gartenbau. Besonders in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau gibt es seinen Worten zufolge viele Möglichkeiten, Kreativität auszuleben und „in der Natur mit der Natur“ zu arbeiten.

Dass der Nachwuchs die Arbeit als Gärtner oft nicht nur als interessanten Beruf, sondern auch als Berufung sieht, erfuhr Moderatorin Stephanie Schmidt im Interview mit dem Landschaftsgärtner Mathias Müller und dem Friedhofsgärtner Colin Grimlowski. Müller hat erst spät mit der Ausbildung begonnen, aber schnell erkannt, dass er den richtigen Beruf für sich gefunden hat. Besonders gefällt dem 32-Jährigen daran, „der Welt beim Aufwachen zuzuschauen“. Am 1. August tritt er eine neue Stelle an mit dem Ziel, in zwei bis drei Jahren die Meisterschule zu besuchen. Auch Grimlowski ist sich sicher, die richtige Berufswahl getroffen zu haben. Als Friedhofsgärtner mag der 24-Jährige schätzt er unter anderem der Arbeit in einem ruhigen Umfeld.