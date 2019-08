Konzert in Dormagen : „Rock am Ring“ mit „Secret Fire“

Foto: Detlef Richter

Dormagen Beim Dormagener „Rock am Ring“ treten am Samstag, 17. August, „Secret Fire“ auf. Wie in den vergangenen Jahren hat das Ring-Center an seiner Warenannahme auf der Castellstraße, ab 18 Uhr ein Rockevent vorbereitet.

