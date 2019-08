Tennis : Tenniskreis Neuss kürt seine Besten

Rhein-Kreis Franz-Josef Lang und Joachim Piegsa gelingt die Titelverteidigung.

(hynr) Über zwei Wochen streckte sich die Trilogie der Tennis-Kreismeisterschaften im Rhein-Kreis Neuss, an denen knapp 100 Sportler teilnahmen. Am Ende der Finalspiele beim TC Weckhoven standen die zwölf neuen Kreismeister fest. Neben den zwei Titelverteidigungen von Franz-Josef Lang in der Altersklasse Herren 65 und Joachim Piegsa bei den Herren 75 gab es auch einige neue Gesichter ganz oben auf dem Siegerpodest.