Fotowettbewerb im Rhein-Kreis : Rhein-Kreis sucht noch Fotos für den Heimatkalender

Rhein-Kreis Noch bis zum 31. August läuft der Fotowettbewerb des Rhein-Kreises Neuss. Dessen Einwohner sind aufgerufen, ihre schönsten Fotos für den Kalender „Heimatbilder 2020“ einzusenden.

Die zwölf Siegeraufnahmen werden außerdem im nächsten Jahr in den sozialen Medien des Kreises veröffentlicht. Für die Gewinner gibt es jeweils 100 Euro und eine Jahreskarte für Schloss Dyck.

Bereits in den vergangenen zwei Jahren hatte die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu Fotowettbewerben aufgerufen und zahlreiche Einsendungen erhalten. Schon mehr als 50 Hobby-Fotografen hätten ihre Fotos bis jetzt eingesendet, informiert Kreissprecher Benjamin Josephs. „Dadurch, dass jeder Teilnehmer mit bis zu vier Fotos mitmachen kann, liegt bereits eine großartige Auswahl an Motiven vor. Wir freuen uns, dass die Resonanz so gut ist.“