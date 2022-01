Musik aus Rommerskirchen : Gitarrist veröffentlicht neues Musikvideo

Rommerskirchen Stephan Georg aus Rommerskirchen hat sein drittes Soloalbum veröffentlicht. Nun gibt es auch ein Video dazu. Der Song vereint Mittelalter und Heavy Metal.

„The fire still burns“ lautet der Name seines am 1. August 2021 erschienenen Albums, dem dritten, das er als Solokünstler herausgebracht hat. Ein Highlight auf der Platte sei der sogenannte „Hexen-Song“ mit dem Titel „Revenge of the witch“, der inhaltlich von der Bamberger Hexenverfolgung handelt. Bei der Suche nach einer Möglichkeit, ein Video zu dem Song aufzunehmen, stieß er auf die Mitteltalter-Szene, wie er erzählt. „Da gibt es unheimlich aktive Leute, die mir dann Kontakte weitervermittelt haben“, erzählt er. Und die sind ganz in der Nähe, wie er feststellte, nämlich in Bergheim-Oberaussem. Daniela und Andreas Pohl organisierten in Windeseile einen Dreh an der Burg Geretzhoven inklusive einem komplettem Filmteam. „Das lief alles in Eigenmotivation, die Daniela hat auch das Drehbuch geschrieben und unglaubliches Organisationstalent bewiesen“, erzählt er begeistert.