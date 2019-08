Schützenfest in Neuss-Allerheiligen : Nach 39 Jahren ist Paul Josef Schmitz zum zweiten Mal König

Allerheiligen Wenn am kommenden Samstag, 17. August, um 12 Uhr in Allerheiligen geböllert wird, dann ist klar: Das Schützenfest ist eröffnet.

Feierlich wird es am Sonntag Morgen. Um 8.30 Uhr ist Abmarsch zum Feldgottesdienst, die Messe beginnt um 9 Uhr, und in der wird Paul Josef Schmitz gekrönt. Er und seine Lebensgefährtin Birgitt Bullig sind dann die Repräsentanten der St.-Peter-Schützenbruderschaft Allerheiligen. Das ist Schmitz übrigens nicht zum ersten Mal. Bereits 1980 hatte er dieses Amt inne. Seit 1964 ist Schmitz in der Bruderschaft aktiv, heute ist er Major der Artillerie. 25 Jahre war er im Vorstand der Bruderschaft als Beisitzer tätig, danach als Zweiter Brudermeister und kurze Zeit auch als erster. Aufgewachsen ist Schmitz in Gier. Königin Birgitt wurde zwar im westfälischen Erwitte geboren, kam aber schon als Dreijährige ins Rheinland und wuchs in Norf auf. Gemeinsam haben die beiden einen Friseursalon in Gnadental. In ihrer freien Zeit geht das Paar gern spazieren, meist dabei ist Bulldogge Anton. Das große Fest am Wochenende werden natürlich auch die Kinder und Enkel des Paares mitfeiern.