Fotoaktion : Ein Blick in zwei Welten

Ein Blick in zwei Welten

Rhein-Kreis Fotograf Daniel Brinckmann aus Neuss gibt in der NGZ Tipps für Aufnahmen im Rhein-Kreis. Start seiner wöchentlichen Kolumne ist ein Foto, dass er an der Eppinghovener Mühle gemacht hat.

Für dieses „Halb-und-Halb-Foto“ an der Eppinghovener Mühle kam ein Unterwasser-Gehäuse zum Einsatz. Wer nicht tief in die Tasche greifen möchte, erzielt eine ähnliche Dynamik aus der „Froschperspektive“ mit einem Zoom-Objektiv: Bildausschnitt so wählen, dass die herangeholten Blütenstängel das Mühlenhaus harmonisch einrahmen und das eigentliche Foto auf Höhe des Wasserspiegels mit Blende F16 oder 18 und Fokus auf einer Blüte aufnehmen.