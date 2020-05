Fußball : Jörg Gartz bleibt Trainer in Vorst

Kaarst Der ehemalige Verbandsliga-Kicker geht beim A-Kreisligisten damit in seine zweite Saison.

(sit) Die Sportfreunde Vorst verlängern die Zusammenarbeit mit ihren Trainern: Damit geht Jörg Gartz bei der in der Kreisliga A kickenden Erstvertretung ebenso in seine zweite Saison wie Dietmar Fedrowitz bei der „Zweiten“ in der Kreisliga C. Zudem verpflichtete der Verein Marcel „Motte“ Meding für die Arbeit mit den Torhütern. In dieser Funktion war der 40-Jährige zuvor auch schon bei Eintracht Frankfurt (weibliche U17-Bundesliga) tätig.