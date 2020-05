Remscheid: Wieder mehr OPs in der Fabricius-Klinik : Stadt will Not-Krankenhaus in Sporthalle im Juli abbauen

Stadt will Not-Krankenhaus in Sporthalle im Juli abbauen

Remscheid Die Matratzen sind noch eingeschweißt, die Betten ungenutzt. Das Anfang April eingerichtete Not-Krankenhaus mit 100 Plätzen in der Sporthalle Neuenkamp wurde bisher erfreulicherweise nicht gebraucht.

Der „Massenanfall von Verletzten und Erkrankten“, wie offiziell das zu Grunde liegende Krisenszenario bezeichnet wird, bei dem das Sana-Klinikum an seine Grenzen kommt und auch die in anderen Krankenhäusern der Stadt freigehaltenen Betten nicht mehr für die Behandlung von Corona-Erkankten ausreichen, ist bisher ausgeblieben. Darum hat der Corona-Krisenstab der Stadt jetzt entschieden, am 13. Juli damit zu beginnen, das Notkrankenhaus an der Neuenkamper Straße abzubauen. Das ist ein Termin mitten in den Sommerferien. Man habe dann noch ausreichend Zeit, die Halle wieder für den Sportbetrieb fit zu machen, sagte der Leiter des Krisenstabes. Sozialdezernent Thomas Neuhaus, auf Nachfrage.