Remscheid : Sana-Klinikum bereitet anonyme Spurensicherung vor

Remscheid Frauen sollen nach einer Vergewaltigung die Möglichkeit haben, die Spuren der Gewalt erstmal anonym sichern zu lassen – dafür sind die Fachberatungsstelle „Indigo“ und Ärzte gemeinsam im Einsatz.

Es geschieht oft hinter verschlossenen Türen. Ehemänner, Partner, Freunde oder Bekannte überschreiten Grenzen und vergewaltigen Frauen. „Die meisten Übergriffe finden im sozialen Umfeld statt“, sagt Nicole Potenza von der Frauenfachberatungsstelle „Indigo“ gegen sexualisierte Gewalt, die unter dem Dach des Sozialdienstes katholischer Frauen Bergisch Land angeboten wird. Umso schwerer falle den Frauen dann häufig der Weg zur Polizei – um Spuren zu sichern, Anzeige zur erstatten und die Täter zur Verantwortung zu ziehen. „Bisher gibt es in Remscheid keine Möglichkeit für Frauen, erstmal darüber nachzudenken, ob sie den Täter anzeigen wollen, Kräfte zu sammeln und sich beraten zu lassen“, sagt Nicole Potenza. Wer bisher die Spuren sichern lassen will, muss den Weg zur Polizei gehen – und damit Anzeige erstatten.

Die Beratungsstelle „Indigo“ und die Ärztinnen der Frauenklinik am Sana-Klinikum wollen das ändern – gemeinsam mit verschiedenen Kooperationspartnern. Deswegen bereiten sie die anonyme Spurensicherung vor. „Es ist wichtig, dass Frauen diese Möglichkeit bekommen“, betont Nicole Potenza. Damit könnten die Abläufe völlig neu organisiert werden: Frauen, die Opfer einer Vergewaltigung werden, könnten dann direkt den Weg in die Frauenklinik suchen. Dort würden Fachärztinnen, die genau auf diese Situation vorbereitet sind, Spuren sichern. „In diesen Fällen beschreiben wir die Verletzungen, machen Fotos, sichern mit einem Abstrich DNA-Spuren und prüfen Fingernägel, wir beschreiben Hämatome, Kratz- und Bisspuren“, erklärt Sana-Ärztin Dr. Sandra Frohn.

Was bisher direkt in die Akten der Polizei aufgenommen wurde, könnte künftig dann anonym gesichert werde – mithilfe des Systems „iGOBSIS“ der Rechtsmedizin in Düsseldorf. „Die Ergebnisse würden der Rechtsmedizin übergeben und mit einer Chiffre-Nummer versehen“, erklärt Nicole Potenza, „sie werden dann für zehn Jahre gesichert.“ Entscheiden sich Frauen in diesem Zeitraum, Anzeige gegen den Täter zu erstatten, können die gesicherten Spuren abgerufen werden. „Es wird nur mit dieser Nummer, nicht mit Namen gearbeitet“, erklärt auch Dr. Frohn.