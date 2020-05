90-jährige Frau in Zusammenhang mit Covid19 gestorben : Weiterer Todesfall in Remscheid

Weiterer Todesfall in Remscheid

90-jährige Frau in Zusammenhang mit Covid19 gestorben

Remscheid In Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung ist eine weitere Person gestorben. Nach Angaben der Stadt handelt es sich um eine 90-jährige Remscheiderin mit unterschiedlichen Grunderkrankungen und einer Covid-19-Erkrankung.

Laut dem Gesundheitsamt gibt es aktuell zwölf Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter häuslicher Quarantäne befinden. Die Krankenhäuser melden aktuell eine positiv getestete Person, die sich in stationären Behandlung befindet.