Corona und Krankenhäuser : Uniklinik erlaubt wieder Besuche

Düsseldorf Einfach mal mit ein paar Blumen vorbeischauen ist nicht drin. Besucherkarten online ausfüllen, voranmelden, Zeitfenster reservieren – was Angehörige von Patienten in den Düsseldorfer Krankenhäusern jetzt beachten müssen.

Das Universitätsklinikum Düsseldorf (UKD) öffnet heute wieder seine Türen für Gäste, die Patienten besuchen möchten. Aufgrund seiner dezentralen Bauweise ist die Klinik vor Herausforderungen gestellt und gibt strenge Regeln für die Besucher vor. Der Zugang ist ausschließlich über die gekennzeichneten Haupteingänge erlaubt. Die Besuchszeit ist beschränkt auf 13 bis 14.30 Uhr. Jeder Patient darf täglich maximal von einer Person besucht werden. Vor dem Betreten der Gebäude sind Namen in eine Liste einzutragen und Gesundheitsfragen in einer Besucherkarte zu beantworten. So sollen bei Bedarf Infektionsketten nachvollzogen werden können. Die Besucherkarten können von der Krankenhauswebsite heruntergeladen und vor dem Besuch ausgefüllt werden.