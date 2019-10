Kultur in Remscheid : „Lachen nimmt die Schwere“

Kultur in Remscheid

Werner Brück und Christel Völker bei einem Auftritt in Wermelskirchen: Er als Kunde im Blumenladen, sie als Verkäuferin. Foto: Stephan Singer/Singer, Stephan (sng)

Remscheid Das Seniorenkabarett „Remscheider Schirmspitzen“ feiert sein zehnjähriges Bestehen mit einem Benefizauftritt.

Der schönste Moment für Werner Brück und seine Mitstreiter ist es, wenn der Funke überspringt und die Pointe beim Publikum zündet. Das ist das, was dem Lenneper und dem Ensemble der „Remscheider Schirmspitzen“ am meisten am Kabarettspiel gefällt. Und das machen die Schirmspitzen nun bereits seit zehn Jahren sehr erfolgreich.