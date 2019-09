Politik in Remscheid : Rat stützt Stadtspitze im DOC-Streit

Politik in Remscheid

In Lennep plant Investor McArthurGlen ein Designer-Outlet-Center.

Remscheid/Wuppertal Die Ankündigung des Wuppertaler Rates vom Montag, die Klage gegen die Remscheider DOC-Pläne zurückziehen zu wollen, stößt in Remscheid auf verhaltene Reaktionen.

„Ich traue dem Braten noch nicht so ganz“, sagte CDU-Fraktionschef Jens Nettekoven am Donnerstagabend in der Ratssitzung. Mit Argwohn sieht er die Ankündigung, vor einem endgültigen Klageverzicht ein Meinungsbild der örtlichen Einzelhändler zum Outlet-Center einzuholen. Weitere Zugeständnisse bei den Flächengrößen im Lenneper DOC sieht er sehr kritisch. Das Outlet müsse wirtschaftlich funktionieren können.