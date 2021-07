Prozess gegen Mann aus Remscheid : Missbrauch seiner Enkelin – 81-Jähriger vor Gericht

Remscheid/Wuppertal In den Gerichtssaal kam der Angeklagte mit einem Gehstock. Der 81-Jährige soll über mehrere Jahre hinweg seine Enkeltochter sexuell missbraucht haben.

Gleich zu Beginn der Verhandlung räumte der Remscheider die Taten ein – und von da an ging es nur noch um eines: Wie viel Schmerzensgeld muss gezahlt werden, um mit einer Bewährungsstrafe davonzukommen? Der Nebenklagevertreter war mit einer Summe von 25.000 Euro eingestiegen. Zahlbar möglichst noch vor Prozessende, nur so könne der Angeklagte „besondere Umstände“ für sich geltend machen. Kein ungewöhnliches Verfahren, um den Täter-Opfer-Ausgleich glaubhaft erscheinen zu lassen. Und dennoch eine eher hohe Summe, wenn man auf das schaut, was in anderen Prozessen an Schmerzensgeld ausgeurteilt wird. Das Gericht schlug später einen Betrag von 10.000 Euro vor, über den noch entschieden werden muss.