Prozess wegen versuchten Mordes in Remscheid : Mordversuch: Zeugin sagt unter Tränen aus

Remscheid/Wuppertal Am dritten Verhandlungstag im Prozess gegen den 41-jährigen Slowaken, der 26 mal auf einen 38-jährigen Tschechen eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben soll, sind Tatzeugen angehört worden.

Unter Tränen schilderte eine junge Frau aus Remscheid die dramatischen Geschehnisse am Tatort, an dem sie schon von weitem gesehen habe, dass ein Mann vor ihr auf die Straße getorkelt und gefallen sei. Sie habe das Opfer für einen Betrunkenen gehalten und angehalten. Erst als sie aus ihrem Auto ausgestiegen sei, habe sie einen zweiten Mann hinzukommen sehen. Der habe vor ihren Augen auf den Verletzten eingestochen. Sie habe den Mann angebrüllt und dann die Polizei gerufen. „Der war wie im Tunnel“, beschrieb die Zeugin den Zustand des Angreifers, der in Socken und kurzer Hose auf der Straße gestanden habe.

Derweil hatte ein weiterer Autofahrer angehalten, auch er vermutete einen Unfall. Erst als er aus seinem Auto gesprungen sei, um dem auf der Straße liegenden Verletzten zu helfen, sei ihm der Beschuldigte mit einem Messer in der Hand aufgefallen. Der habe sein Opfer in einer ihm unverständlichen Sprache angebrüllt. Irgendwann sei es ihm gelungen, soweit beruhigend auf den Mann einzureden, dass der ihm das Messer überlassen habe.

Gegen den 41-jährigen Slowaken, der damals zugestochen hatte, verhandelt nun die Schwurgerichtskammer am Wuppertaler Landgericht in einem Sicherungsverfahren. Wegen einer psychischen Erkrankung gilt er als schuldunfähig, ihm droht die dauerhafte Einweisung in die Psychiatrie. Derzeit in einer LVR-Klinik untergebracht, dort soll er Selbstmordabsichten geäußert haben. Schon vor der Tat hatte er gegenüber dem Teamleiter aus der Baukolonne, mit dem er nur Tage zuvor nach Remscheid gekommen war, von Suizid gesprochen. Der Prozess wird fortgesetzt.