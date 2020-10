Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht : Bebauungsplan für das DOC in Lennep gekippt

Remscheid Paukenschlag im Streit um das Designer Outlet-Center. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat den Bebauungsplan für das 170 Millionen-Euro-Projekt am Mittwochwormittag für unwirksam erklärt.

Zur Begründung wird ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts angeführt, das besagt, dass die Festschreibungen maximaler Verkaufsflächen in Einkaufszentren nicht auf ein Sondergebiet (in diesem Fall das DOC) beschränkt werden dürfen. „Der Bebauungsplant entspricht nicht der aktuellen Rechtssprechung in diesem Punkt“, sagte eine Sprecherin des Gerichts. Weil Lennep als ein entsprechendes Sondergebiet ausgewiesen sei, sei der gesamte Bebauungsplan unwirksam. Stadt und Investor hatten diese Flächenbegrenzungen eingeführt, um die umliegenden Zentren und Versorgungsbereiche zu schützen. Unabhängig von dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes stellte der Senat einen weiteren Fehler fest: Den Plan, im DOC Geschäfte nur auf Erdgeschossniveau anzusiedeln, ließen die Baurichtlinien nicht zu, heißt es in der Urteilsbegründung. „Das ist unzulässig“, sagte die Gerichtssprecherin.