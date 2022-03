Feuerwehreinsatz in Remscheid : Mann (33) erleidet bei Brand schwere Verletzungen

45 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Foto: Feuerwehr Remscheid Foto: Feuerwehr Remscheid/Andre Engels

Remscheid Als die Einsatzkräfte am frühen Samstagabend am Brandort in der Innenstadt eintreffen, finden sie einen Mann, der noch brennende Kleidung am Körper trägt. Ein Hubschrauber bringt ihn in eine Spezialklinik.

Alt-Remscheid Kellerbrand heißt die Meldung, die am Samstag gegen 17.30 Uhr auf der Feuerwehr-Leitstelle eingeht. Ein schreckliches Bild bietet sich dann den Kräften des Rettungsdienstes, als sie am frühen Samstagsabend einen Hinterhof an der Carl-Friederichs-Straße betreten.

Ein 33-jähriger Mann steht mit brennennen Kleidungsstücken am Körper vor dem eingeschossigen Anbau, in dem ein Feuer ausgebrochen ist. Schwarzer Rauch quillt aus dem Durchgang des betroffenen Wohnhauses zum Hinterhof. Die Helfer entkleiden und versorgen den Mann. Er wird mit Verbrennungen und dem Verdacht eines Inhalationstraumas mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Bochum geflogen.

Weitere Personen waren nicht betroffen, teilt die Feuerwehr mit, die sofort die angrenzenden Gebäude räumte. Über Eingänge zum Hinterhof von der Carl-Friederichs-Straße aus sowie über einen Hinterhof in der Adolfstraße wurde mit mehreren Hohlstrahlrohren sowie Wasserwerfern von zwei Drehleitern aus ein Löschangriff durchgeführt. Gegen 18 Uhr war das Feuer unter Kontrolle.

Bis etwa 21.30 Uhr wurden Nachlöscharbeiten und eine Brandwache durchgeführt. Die Bewohner der angrenzenden Wohngebäude konnten alle wieder in ihre Wohnungen zuückkehren.

Während der Einsatzdauer wurde die Hauptwache von der Einheit Lennep der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

(hr)