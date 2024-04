Neues Angebot in Solingen – und bald vielleicht auch Remscheid Hier finden Krebskranke Rat und Hilfe

Wer zum ersten Mal mit der Diagnose Krebs konfrontiert wird, gerät in eine Schocksituation“, sagt Sabine Heinrichs. „Da gehen zunächst viele Informationen bei den Betroffenen verloren.“ 13 Jahre lang hat die Sozialarbeiterin in der St. Lukas Klinik Patienten beraten. Seit Anfang Februar steht sie in Diensten des Diakonischen Werks, das am Freitag offiziell seine Krebsberatungsstelle im Gebäude Kasernenstraße 23 eröffnete.