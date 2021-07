Remscheider Innenstadt : Autoknacker auf frischer Tat ertappt

Innenstadt An der Salemstraße beobachteten Passanten am Donnerstag gegen 14.45 Uhr einen Mann, der versuchte, in mehrere geparkte Autos einzubrechen.

An der Salemstraße beobachteten Passanten am Donnerstag gegen 14.45 Uhr einen Mann, der versuchte, in mehrere geparkte Autos einzubrechen. Als einer der Fahrzeugbesitzer den 38-Jährigen ansprach, bedrohte der Mann ihn laut Polizei verbal und flüchtete in Richtung Nordstraße. Die alarmierten Beamten konnten den Remscheider kurz darauf stellen und nahmen ihn vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des Mannes stellten sie Kleingeld, einen Fahrzeugschlüssel und ein Mobiltelefon sicher.

Kurz darauf meldete sich ein weiterer betroffener Fahrzeugbesitzer, der die sichergestellten Gegenstände zweifelsfrei als sein Eigentum identifizieren konnte. Im Anschluss an die Festnahme durchsuchten Polizeibeamte die Wohnung des Tatverdächtigen nach Beweismitteln. Dabei konnten mehrere hochwertige Arbeitsmaschinen sichergestellt werden, bezüglich derer ebenfalls der Verdacht besteht, dass sie aus Straftaten stammen könnten.

(red)