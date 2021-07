Einweihung in Lennep : Ein Denkmal für den Heiligen Jakobus

Der Festakt auf dem Jakobusplatz war gut besucht. Rund um die neue Pilgerstatue versammelten sich am Sonntag zahlreiche Gäste. Foto: Anna Mazzalupi

Lennep Pünktlich zum Geburtstag des Schutzpatrons der Pilger wurde am Sonntag die neue Pilgerstatue auf dem neu gestalteten Jakobusplatz in Lennep eingeweiht. Verein und Partner haben in diesem Jahr viele weitere Veranstaltungen geplant.