Konzert in Remscheid : Klangkathedralen in der Kloki

Die Band „One Of These“ kam mit ihrer Pink-Floyd-Tribute-Show in die Lenneper Klosterkirche. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Remscheid Es war einer dieser Abende in der Klosterkirche, die gut und gerne das Prädikat legendär verdient haben.

Größtenteils natürlich, weil die Band, die am Freitagabend auf der Bühne stand, absolut hervorragend war. Die Düsseldorfer Band „One Of These“ kam mit ihrer Pink-Floyd-Tribute-Show in Fußballmannschaftsstärke auf die Bühne. 15 Musiker tummelten sich dort und brachten alte und neue Songs der britischen Art-Progressive-Rock-Legende um Roger Waters und David Gilmour zu Gehör.

Und das nicht auf die normale Art und Weise, wie Steffen Thiele, einer der beiden Gitarristen, sagte. „Wir nähern uns den Songs von Pink Floyd eher von der klassischen und akustischen Seite.“ Und das kam auch beim zweiten Besuch in Lennep hervorragend an. Dabei spielten die einzelnen Songs an sich gar keine so große Rolle. Das Konzept Pink Floyd lebte schließlich immer schon von seinem Effekt als Gesamtkunstwerk. Die Soundteppiche, die die Band ausrollte, die Keyboardteppiche, die Klangkathedralen, die die Musiker etwa beim wundervollen „Hey You“ oder „Wish You Were Here“ errichteten, sie funktionierten tatsächlich losgelöst vom einzelnen Song. Die halb-akustische Herangehensweise tat dabei das Ihrige, so dass man sich problemlos in die Musik fallen lassen konnte.

Dennoch wachte das Publikum immer wieder aus dem Film im eigenen Kopfkino auf, um begeistert Applaus zu spenden. Halbakustisch war das Programm deswegen, weil zwar auf E-Gitarren verzichtet wurde, nicht aber auf einen E-Bass, der sehr souverän von Arndt Immekeppel gezupft wurde, und Keyboards. Die bediente Dominic Baumann etwa beim Intro von „Echoes“ mit so viel Einfallsreichtum und Brillanz, dass der Mund manchmal einfach nur offen stehen blieb. Unterstützt wurden diese „normalen“ Bandinstrumente außerdem von einer Cellistin, zwei Geigerinnen, zwei Saxophonisten und drei Background-Sängern, so dass der Gesamtsound, der da perfekt abgemischt von der Bühne kam, dichter kaum hätte sein können. Über allem thronte Sänger Jonas Kopp, der mit einer eindrucksvollen Mischung aus feuriger Leidenschaft und kühlem Understatement den richtigen Ton in seiner Performance traf.