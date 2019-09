Ansichtssache in Remscheid : Kleine Lehrstunde in der Kunst des Kompromisses

Meinung Remscheid Mit sieben Stunden Dauer war die Remscheider Ratssitzung ein echter Marathon. Doch die Ergebnisse können sich sehen lassen.

Denn sie zeigte an einigen Stellen, dass politische Auseinandersetzung in den meisten Fällen kein Selbstzweck ist – und dass es am Ende meist nur über den Kompromiss zum Ziel geht.

Beispiel Klimanotstand: Dass der Rat vor der Sommerpause auch unter dem Eindruck der jungen Klimademonstranten keinen Schnellschuss produziert hat, sondern auf Anregung der Wählergemeinschaft dem Antrag der Grünen noch mal eine Ehrenrunde durch die Fachausschüsse verordnete, hat sich als die richtige Entscheidung erwiesen. Die Stadt will sich dem Thema Klimaschutz noch intensiver als bisher widmen, alle Töchter sollen dabei eingebunden werden. Gut so. Eine Notstandserklärung hätte der Stadt vielleicht ein paar überregionale Schlagzeilen gebracht, den Handlungs- und Abwägungsspielraum des Rates aber deutlich eingeengt. Verwaltung und eine Mehrheit des Rates haben das erkannt und einen Mittelweg gefunden. Zudem wurde so noch einmal klar: Es passiert bereits eine ganze Menge zum Thema in Remscheid.