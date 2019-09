Kultur in Remscheid : Bunker wird zu Ausstellungsraum

Innenstadt Künstler verwandelten Schutzraum im Rahmen des Friedenswochenendes in eine Ausstellungsfläche.

In einem außergewöhnlichen Licht erstrahlte am Samstagabend das steinige Gemäuer des alten Bunkers an der Kirchhofstraße, der unterhalb der Citykirche verborgen liegt. Künstler verwandelten den fast 80 Jahre alten Schutzraum im Rahmen des Friedenswochenendes des Ev. Kirchenkreises in eine etwas andere Ausstellungsfläche für ihre Lichtinstallationen.