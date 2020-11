Remscheider zieht Berufung zurück : Zwei Wochen Dauerarrest für Räuberische Erpressung

Remscheid/Wuppertal Nach der Verurteilung am Amtsgericht zu einem 14-tägigen Dauerarrest wegen Räuberischer Erpressung von einer Zigarette zum einen und der alkoholgetrübten Anpöbelei einer Gruppe Gleichaltriger im Hauptbahnhof zum anderen war ein 20-jähriger Remscheider in die Berufung gegangen.

Vor dem Landgericht Wuppertal konnte er am ersten Verhandlungstag durchaus einen Punktgewinn verbuchen – schon die Frage, ob die beiden späteren Kontrahenten gemeinsam am Zentralpunkt ausgestiegen waren, wurde von den Zeugen widersprüchlich beantwortet. Für die Behauptung der Anklage, der mögliche Täter sei nun hinter dem Opfer her und habe ihn auf einem kleinen Abkürzungspfad niedergeschlagen, gab es keine Zeugen, nur Mutmaßungen.

Den Richter schien das alles nicht zu überzeugen. Der psychologische Gutachter gab dann eine durchaus positive Prognose für die weitere Entwicklung zum Erwachsenen und verneinte, dass der Remscheider nach heutigem Stand einen Hang zum Alkohol habe – die Straftaten selbst lägen ja schon zwei Jahre zurück. Da warf der Richter dem ziemlich konsternierten Gutachter vor, er habe sich vom Angeklagten vorführen lassen: „Man muss nicht immer glauben, was ein Angeklagter so sagt.“ Sein kaum versteckter Wunsch, den Angeklagter in den Maßregelvollzug zu bringen, also in einen Haftaufenthalt mit Entzugstherapie, wäre wohl kaum im Sinne des Betroffenen gewesen.