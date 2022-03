Flüchtlinge in Remscheid : Stadt richtet Krisenstab „Ukraine“ ein

Barbara Reul-Nocke (CDU) leitet den Krisenstab „Ukraine“. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Anfang nächster Woche werden offizielle Zuweisungen von Flüchtlingen erwartet.

Die Stadt Remscheid hat anlässlich des Kriegs in der Ukraine einen Krisenstab eingerichtet, der unmittelbar seine Arbeit aufnimmt. Das teilte die Stadt am Donnerstagnachmittag mit. In den Tagen zuvor hatte sich eine Arbeitsgruppe im Rathaus mit den Folgen des Krieges für Remscheid beschäftigt. Leiterin des Krisenstabs ist Ordnungs- und Rechtsdezernentin Barbara Reul-Nocke (CDU), die Erfahrungen mit dem Thema bereits in der Flüchtlingswelle ab 2015 gesammelt hat. Vordringlichste Aufgabe des Krisenstabs wird der Umgang mit der erwarteten Zuwanderung durch flüchtende Menschen aus der Ukraine sein. Anders als vor einigen Jahren sind es diesmal vor allem Frauen und Kinder, die vor dem Krieg in ihrem Land fliehen.

Bislang ist die Zahl der Menschen, die auf ihrer Flucht nach Remscheid gekommen sind, mit 70 Personen noch relativ klein. Über private Initiativen wurden sie ins Bergische geholt und zumeist auch privat untergebracht. 30 Menschen wurden bislang in städtischen Einrichtungen untergebracht. Offizielle Zuweisungen über die zuständige Bezirksregierung in Arnsberg werden ab kommender Woche erwartet. Dann, so die Erwartung der Verwaltung, werden mehr Kriegsflüchtlinge in die Stadt kommen. Remscheid, so heißt es, „sieht sich für die Erstaufnahme dieser Menschen gut gerüstet“.

Die Stadt erklärt die Notwendigkeit eines Krisenstabs unter auch mit einer Einschätzung des Flüchtlingswerks der Vereinten Nationen (UNHCR). Demnach wird die zweite Flüchtlingswelle aus der Ukraine hilfsbedürftiger sein als die Menschen, die in den ersten Tagen nach Ausbruch des Krieges ihr Land verließen.

In einem ersten Schritt wird es um die Unterbringung, die medizinische Versorgung, die Erfassung der persönlichen Daten der Menschen aus der Ukraine gehen. Ein besonderes Augenmerk wird der Gruppe der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge gelten. Ein Blick in die Nachbarstadt Wuppertal zeigt, dass dies ein größeres Thema werden könnte.

Eingebunden ist auch das Kommunale Integrationszentrum. Leiterin Sevinc Brilling und ihre Kollegen werden sich darum kümmern, dass die Kinder Schulen und Kitas besuchen können. Hilfe beim Erlernen der deutschen Sprache ist gefragt.

Ein dritter Bereich des Krisenstabs unter Leitung von Feuerwehrchef Guido Eul-Jordan soll sich um strategische Fragestellungen kümmern. So wird die Frage nach dem Zivilschutz in Remscheid immer wieder von Bürgern an die Verwaltung gestellt. Wo und wie kann man sich im Ernstfall vor Ort schützen? Funktionieren die Warnsysteme? Wie sieht es mit Vorräten mit Medikamenten, Kraftstoff oder Energie aus? Und auch das soziale Miteinander in der Stadt der 120 Nationen wird ein Thema im „Krisenstab Ukraine“ sein. Aus anderen deutschen Städten gibt es inzwischen Berichte, dass es zu sogenannten Stellvertreterkonflikten zwischen dort lebendem Russen und Ukrainern kommt. Das sei bisher in Remscheid „nicht festzustellen“ heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Aktuell leben in Remscheid 840 Staatsangehörige der Russischen Förderation, von denen 648 auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Von den 131 Ukrainern, die in Remscheid leben, haben 54 die deutsche Staatsbürgerschaft.