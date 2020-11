Remscheider Erlebniswelt : „Grillardor“ eröffnet Geschäft in Schwalmtal

Blick in die Lenneper „Grillardor“-Erlebniswelt. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Remscheid/Schwalmtal Die Betreiber der Grill-Erlebniswelt „Grillardor“ in Lennep eröffnen im Dezember ein weiteres Geschäft in Schwalmtal bei Mönchengladbach. Das teilte Vorstand Frederik Kappenstein am Montag mit.

Diesmal baut die Aktiengesellschaft nicht neu wie an der Ringstraße, sondern baut eine bestehende Immobilie, die Bleichermühle, um.