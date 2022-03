Nach dem DOC-Aus in Remscheid : Bergische IHK will Ideen entwickeln

Bergische IHK will Ideen entwickeln

Nach dem DOC-Aus in Remscheid

Remscheid Das Scheitern der DOC-Pläne und die Entwicklung einer Alternative für das Areal in Lennep waren die Themen bei der Sitzung des Remscheider Bezirksausschusses der Bergischen Industrie- und Handelskammer in dieser Woche.

Zu Gast war neben Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) auch der Beigeordnete für Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung , Peter Heinze, heißt es in einer Pressemitteilung der Kammer. Remscheids OB habe den Anwesenden versichert, dass die Verwaltung zügig einen neuen Plan für das Areal in der Nähe des historischen Stadtkerns entwickeln werde.

Ein erstes Ergebnis des Treffens: Die IHK und die Stadtverwaltung wollen in der kommenden Zeit „eng zusammenrücken“ und Ideen für das Gelände entwickeln. IHK-Hauptgeschäftsführer Michael Wenge bot hierzu Gespräche auf verschiedenen Ebenen an, um Ideen aus Sicht der Wirtschaft zu generieren, zu diskutieren und dann Vorschläge vorzustellen.

Mast-Weisz bot dem Gremium an, künftig bei jedem Termin des Bezirksausschusses als Gast dabei zu sein. Das wurde einstimmig angenommen. IHK-Präsident Henner Pasch bat darum, dass die Unternehmer sich mit Ideen an ihn oder den Ausschussvorsitzenden und IHK-Vize Roman Diederichs sowie an Bärbel Beck, ebenfalls IHK-Vizepräsidentin, wenden sollen.