Justiz in Remscheid : Prozess: Vater soll Tochter mehrfach missbraucht haben

Remscheid / Hagen Dass der Lebensgefährte die eigene Tochter missbraucht? Dass ein Mann jahrelang die Vaterrolle übernimmt und sich währenddessen an dem Mädchen vergeht? Das ist eine schwere Straftat, für die ein Gericht üblicherweise hohe Freiheitsstrafen verhängt.

Wegen einer solchen Tat hat sich nun ein 51-Jähriger vor dem Landgericht in Hagen zu verantworten. Der Remscheider soll 2005 in die Wohnung von Mutter und Kind nach Hagen gezogen sein, da war das Kind fünf Jahre alt. In dieser Zeit soll es dort viermal zum sexuellen Missbrauch gekommen sein. Weitere fünf Jahre später sollen sich die Mutter des Kindes und der Angeklagte getrennt haben. Die damals Zehnjährige soll ihren „Papa“ weiterhin in dessen Remscheider Wohnung besucht haben - bis zum Jahr 2015 soll der mittlerweile 51-Jährige das Mädchen in acht weiteren Fällen sexuell missbraucht haben. Später soll er zu einer neuen Lebensgefährtin nach Wuppertal gezogen sein - auch dort soll ihn das Mädchen besucht haben. Und auch dort soll er den Missbrauch des mittlerweile jugendlichen Opfers in weiteren sechs Fällen fortgesetzt haben. Bei einer der Taten soll er die heute 19-Jährige vergewaltigt haben - als die sich gewehrt habe, soll er von ihr abgelassen haben.