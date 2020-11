Müngstener Brücke : Stadt reicht Welterbe-Bewerbung ein

Solingen/Remscheid Die Unterlagen wurden dem Land übergeben. Die nächste Entscheidung steht im Oktober 2021 an: Dann meldet NRW drei Welterbe-Vorschläge.

Geht es nach den Verantwortlichen im Bergischen Land, wird sich die Müngstener Brücke in einigen Jahren mit dem Titel „Unesco- Weltkulturerbe “ schmücken können. So gab es bereits im Jahr 2011 einen ersten Versuch, dem bergischem Wahrzeichen einen der begehrten Plätze auf der entsprechenden Liste zu verschaffen. Und auch wenn dieser Anlauf schließlich scheiterte, verloren die zuständigen Stellen im Solinger Rathaus das eigentliche Welterbe-Ziel nicht aus den Augen.

Ein Ziel, das nun zumindest ein Stück weiter näher gerückt ist. So hat der Welterbe-Koordinator der Klingenstadt und Leiter des Bereichs Strategische Planung in der Stadtverwaltung, Carsten Zimmermann, am vergangenen Freitag die entsprechende Bewerbung beim NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung eingereicht. Wobei sich Zimmermann im Anschluss an die Übergabe der Unterlagen zuversichtlich zeigte, damit eine wichtigen Hürde genommen zu haben.