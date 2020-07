Ausstattung in Remscheid : Schüler bekommen iPads geliehen

Info

35 Schulen an 43 Standorten gibt es in Remscheid. Der Bedarf an digitalem Anschluss berechnet sich wie folgt: Jede Klasse bekommt einen Anschluss. Die Schulverwaltung erhält einen eigenen Zugang. Auch die Kindertagesstätten stehen auf dem Anschlussplan. Bis Ende des Jahre sollen alle Schulstandorte angeschlossen sein.