Areal in Remscheid-Reinshagen wird modernisiert : Schönheitskur fürs Stadion vor dem Umbau

Reinshagen Mit kleinen Reparaturarbeiten wird die Sportanlage auf Vordermann gebracht. Im Oktober soll dann die Umgestaltung der Plätze beginnen.

Die Mitarbeiter des Sportamtes und anderer Abteilungen haben in den vergangenen Monaten die Anlage an vielen Stellen auf Vordermann gebracht. Das Stadion dient als Sportstätte für jedermann. Solange der Spielbetrieb und das Training der Vereine nicht gestört wird, dürfen Läufer die Tartanbahn benutzen und Hobby-Fußballer auf dem Gelände kicken. Nur das Betreten des Rasens ist den Freizeitsportlern untersagt.

Die Pause während der ersten Coronawelle und eine intensive Pflege haben den Rasen im Stadion wieder dicht und kräftig wachsen lassen. „Wir haben mit Bordmitteln die Fläche wieder in Schuss gebracht“, sagt Sternkopf. Das hieß vor allem regelmäßiges Bewässern. Was bisher mit Schläuchen und Düsen erledigt wurde, soll demnächst von einer fest installierten Sprinkleranlage übernommen werden.

Wenn die Läufer beim nächsten Silvesterlauf wieder durchs Marathontor starten, müssen sie nicht fürchten, dass ihnen Grauwackesteine auf den Kopf fallen. Das alte Eingangstor in die Arena, in dem sich noch die Ausbuchtungen früherer Kassenhäuschen befinden, ist komplett neu verfugt.

Bis zu 300 Zuschauern dürfen nun wieder bei Sportereignissen dabei sein. Das ist für die Vereine ein großer Aufwand. Das Sportamt vermisst zurzeit alle Sportstätten in Remscheid, um mitteilen zu können, an welchen Orten wie viele Fans zugelassen sind. Laut Sternkopf habe die Stadt mit dem Buchungssystem fürs Freibad gute Erfahrungen gemacht. Die Karten werden über die Internetseite „remscheid-live“ gebucht. Nun brauche es nur noch zwei Handys, die mit einer entsprechenden App ausgestattet sind, die am Eingang und am Ausgang die Dauer des Aufenthalts der Besucher kontrolliert. So entfalle das aufwändige Ausfüllen von Formularen. Eine mögliche Lösung für Veranstaltungen in Reinshagen.