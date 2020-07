Fälle im Remscheider Tannenhof : Patient wird übergriffig – Prozess

Remscheid/Wuppertal Das Wuppertaler Landgericht verhandelt derzeit wegen sexueller Übergriffe gegen einen 54-jährigen Würzburger, der im Juli und im November 2018 zwei Pflegerinnen im Tannenhof sexuell genötigt haben soll.

Der Beschuldigte war zur Tatzeit als Patient in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht, wegen seiner psychischen Erkrankung gilt er als schuldunfähig. Die Staatsanwaltschaft hat die Durchführung eines Sicherungsverfahrens beantragt, dem 54-Jährigen droht die dauerhafte Einweisung in den Maßregelvollzug.

Die angeklagten Vorfälle liegen bereits zwei Jahre zurück, am 10. Juli soll der Beschuldigte einer Krankenschwester (25) unbemerkt auf die Personaltoilette gefolgt sein. Als die Frau die Toilettentür geöffnet habe, soll der Mann sie bedrängt und ihr an die Brust gefasst haben. Trotz Gegenwehr soll er dem Opfer die Hose geöffnet und in den Slip gegriffen haben. Der Pflegekraft soll es dann gelungen sein, den Beschuldigten von sich wegzustoßen und sich selbst in der Toilette einzuschließen. Dort habe sie gewartet, bis der Patient die Personaltoilette verlassen habe.