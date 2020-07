Kolumne „Hier in NRW“ : Tests für Schüler und Lehrer

Vorsorge ist besser, als Einrichtungen zu schließen. Denn nach den Sommerferien kann es in Schulen und Kitas erneut zu einer Infektionswelle kommen.

In diesem Jahr macht das Landeskabinett keine Sommerpause. Jeder Minister müsse sich darauf einstellen, auch in den Ferien zu arbeiten, gab NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) seinen Leuten mit auf den Weg. Kabinettssitzungen sollen stattfinden, zumindest virtuell. An Themen für die Ministerrunden fehlt es in Corona-Zeiten nicht. Auch die Frage der Testungen wird mit einiger Sicherheit dazu zählen. Zwar soll es in NRW anders als in Bayern bis auf weiteres keine freiwilligen Massentests geben, so viel scheint klar. Es spricht auch einiges dafür, nicht einfach wahllos zu testen. Schließlich handelt es sich jeweils nur um eine Momentaufnahme: Jedes Testergebnis kann schon kurze Zeit später überholt sein. Zumal die Auswertung meist noch mindestens 24 Stunden dauert.