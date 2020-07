Bußgelder in Remscheid : Viel zu tun für das Ordnungsamt

Remscheid 442 Verfahren mussten die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes in den vergangenen Monaten wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung einleiten. Viel Arbeit macht auch die Rücknahme des Bußgeldkatalogs.

Ganze 442 Verfahren mussten die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) in den vergangenen Monaten wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung einleiten. Beispielsweise, weil der Maskenpflicht nicht nachgegangen wurde oder weil sich Bürger über der erlaubten Anzahl zusammen und ohne Sicherheitsabstand in der Öffentlichkeit aufhielten.

Bei 72 Fällen wurden Bußgelder in Höhe zwischen 200 und 2000 Euro verhängt, berichtet Jürgen Beckmann, Leiter des Ordnungsamtes. „Darunter sind auch einige Geschäftskunden, die sich nicht an die Regeln gehalten haben.“ Weil mittlerweile viele Restriktionen von der Landesregierung zurückgenommen wurden, ist auch die Zahl der Kontrollen und damit auch die der aufgenommenen Verstöße zurückgegangen, bestätigt Beckmann.

„Nachdem uns am 5. Juli bekannt wurde, dass es einen Fehler in der Präambel des neuen Bußgeldkatalogs gibt und er demnach nicht gültig ist, haben wir ab diesem Moment Verstöße wieder nach dem alten Bußgeldkatalog geahndet“, erklärt Jürgen Beckmann. Doch was passiert mit Verstößen und Ordnungswidrigkeiten, die in der Zeit zwischen Mai und Juli geschehen sind? Tatsächlich, gibt der Ordnungsamtsleiter zu, seien noch einige Verfahren in der Schwebe, bis klar sei, nach welchem Maß nun geahndet werden soll.