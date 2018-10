Remscheid mit neuem Service-Punkt für Buskunden

Die Ticketzentrale der Stadtwerke ist ins Allee-Center umgezogen. Mehr Komfort und kürzere Wartezeiten werden den Kunden versprochen.

Schon früh haben die Planer die Idee verworfen, in dem bis dato geplanten Kubus ein neues Domizil einzurichten. Das hätte die Kosten erheblich erhöht, weil die Grundfläche des Neubaus für Belange des Centers zu klein sei. „Wir gehen dahin, wo die Kunden sind“, sagt Matthias Bioly von den Stadtwerken. Und die meisten Kunden halten sich im Allee-Center auf. Im Schnitt kommen 30.000 Besucher am Tag ins Center. Darunter auch viele Menschen, die den Bus benutzen.

Der größte Andrang herrscht zum Monatswechsel. 1600 Menschen kommen in diesem Zeitraum, um ihr Monatsticket zu verlängern. Die Zentrale ist die am meisten besuchte Verkaufsstelle in Remscheid. Insgesamt gibt es 15 im Stadtgebiet. Eine neues Warteschlangen-Management soll dafür sorgen, dass jeder Kunde ungefähr abzuschätzen weiß, wann er dran ist. Die Kunden ziehen Nummern. Es gibt aber auch einen Express-Schalter für Einzelfahrkarten und kurze Informationen.

Die Anzahl der Buskunden ist mit 16.000 seit Jahren relativ stabil, sagt Bioly. Die größte Gruppe der Fahrgäste bilden die Schüler, die ein Schokoticket erhalten. Für die Stadtwerke ist aber ein schleichender Rückgang der Schülerzahlen spürbar. Die schwindende Zahl ist durch den Verkauf von Bärentickets für Senioren nicht aufzufangen, auch wenn die Anzahl der Bürger über 60 in Remscheid zunimmt. „Das Bärenticket ist bei den Remscheidern nicht so beliebt“, sagt Bioly. Es erlaubt den Besitzern für etwa 100 Euro im Monat durch das gesamte VRR-Gebiet zu fahren und dabei auch die Erste Klasse im Zug zu benutzen. „Die Bahnanbindung in Remscheid ist aber so unattraktiv für viele Kunden, dass sie mit einem Ticket 2000 besser zurecht kommen“, sagt Bioly. Das ist 30 Euro billiger als das Bärenticket.