Remscheider Symphoniker überzeugen mit Frida Gold

Im ausverkauften Teo Otto Theater eröffneten die Bergischen Symphoniker die zweite Runde der Reihe „On Fire“. Miki Kekenj, Konzertmeister des Orchesters, schrieb die Arrangements, dirigierte und moderierte den Abend.

Es ist nicht ohne Gefahr, wenn ein Orchester wie die Bergischen Symphoniker sich mit der vielschichtigen Welt der Popmusik verbindet. Die Gefahr liegt darin, dass die Streicher und Celli, die Bratschen und der Kontrabass den so fein austarierten Sound einer Band wie Frida Gold weichspülen zu einem Meer aus seichten Klängen. Wie es so häufig passiert, wenn Streicher nur oberflächlich zur Sättigung der romantischen Farben beitragen.

An diesem Abend ist alles anders. Keine Gefahr. Die übliche Gitarre und das Schlagzeug hat wohl keiner der Besucher im Teo Otto Theater wirklich vermisst bei dem zweistündigen Konzert aus der Reihe „On fire“. Und selbst die Sängerin Alina Süggeler erlebt ihre eigenen Songs von einer neuen Seite. „Es ist für uns etwas Besonderes, unsere Lieder aus deiner Welt zu hören“, sagt Süggeler zu Miki Kekenj. Der Konzertmeister der Bergischen Symphoniker schreibt die Arrangements, dirigiert und moderiert. Der Transfer funktioniert. Mehr noch. Er überzeugt. Mehr noch. An manchen Stellen gibt es jene Momente, die Konzerte außergewöhnlich machen: Die Musik schiebt einen in eine andere Umlaufbahn, in der das duale System des Alltag zersplittert.