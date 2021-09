Wegen Bauarbeiten am Remscheider Ebert-Platz : E-Ladesäule am Busbahnhof wird bald abgebaut

Remscheid Im Rahmen der Modernisierungsmaßnahmen des Busbahnhofs am Friedrich-Ebert-Platz wird ab Mitte Oktober auch das Betriebsgebäude der Stadtwerke abgerissen.

Die Ladestation im Allee-Center soll bis Ende des Jahres mit zwei zusätzlichen Ladesäulen auf dann insgesamt vier Ladepunkte erweitert werden. Zudem sind für 2022 in der Innenstadt zusätzliche AC-Ladestandorte an der Daniel-Schürmann-Straße sowie an der Konrad-Adenauer-Straße geplant. Das Laden von Elektrofahrrädern ist am H 2 0 in Hackenberg möglich (Schlüssel erhältlich beim H 2 0) und am Lenneper Marktplatz (Schlüssel erhältlich im Alter Markt 2 und Berliner Straße 5). Die EWR hat in Remscheid bereits rund 200 Ladepunkte installiert, fast alle in privaten Haushalten und bei gewerblichen Kunden.