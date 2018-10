Remscheid: Oft Fehlalarm bei der Feuerwehr

Lieber einmal zu viel als zu wenig bei der Feuerwehr anrufen, lautet der Rat der Vizechefin der Berufsfeuerwehr.

Wenn in der Zentrale der Feuerwehr Auf dem Knapp die Alarmglocken schrillen – das passiert um die 300 Mal im Jahr – ist für die Einsatzkräfte häufig nicht eindeutig, ob es auch wirklich brennt. Sie rücken mit großem Aufwand aus. Spätestens in acht Minuten sind sie vor Ort. Sollten die Helfer schon wenig später ihre Fahrzeuge wieder in die Garage fahren, handelte es sich um einen Fehlalarm. „Zwischen 20 und 25 Prozent liegt bei uns die Quote. Und das bereits seit Jahren“, sagt Katharina Kresse, die stellvertretende Leiterin der Feuerwache.