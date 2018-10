Remscheid: Polizei sucht vermissten Horst M.

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Vermisstensuche nach einem 56-jährigen Remscheider.

Horst M. verließ am 26. September seine Wohnung an der Gockelshütte in Remscheid und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Da eine Eigengefährdung für Horst M. nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei um Mithilfe der Öffentlichkeit. Umfangreiche Suchmaßnahmen, auch mit einem Polizeihubschrauber, verliefen bislang ohne Erfolg. Horst M. hat dunkle mittellange Haare, trägt einen Schnurrbart, hat eine schmale gebrechliche Statur und war bekleidet mit einem Sweatshirt, einer dunkelblauen Jogginghose und Schlappen. Hinweise zu Horst M. nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 entgegen.