Allee-Center in Remscheid : Eltern shoppen – Kinder toben unter Aufsicht

Allee-Center in Remscheid

Remscheid Ab dem Wochenende bietet das Remscheider Allee-Center in Kooperation mit der Center Kids GmbH einen beaufsichtigten Spiel-, Spaß- und Tobebereich für Kinder bis etwa zehn Jahren an.

Künftig müssen sich Kinder nicht mehr langweilen, wenn Mama die fünfte Bluse in Folge anprobiert oder Oma und Opa während der Shopping-Tour gefühlt endlos lange Kaffee trinken wollen: Ab dem kommenden Wochenende bietet das Allee-Center in Kooperation mit der Center Kids GmbH aus Remscheid einen großräumigen, beaufsichtigten Spiel-, Spaß- und Tobebereich für Kinder bis etwa zehn Jahren an. Für die ganz kleinen Kinder im Krabbelalter wird es eine abgegrenzte Fläche geben, dort müssen die Eltern aber dabei bleiben.“