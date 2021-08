Einkaufen in Remscheid : 25 Millionen Euro Investition sollen das Allee-Center in die Zukunft führen

Center-Manager Nelson Vkljt im Untergeschoss des Allee-Centers. Foto: Jürgen Moll

Remscheid 25 Millionen Euro will der Betreiber ECE in die Modernisierung des Allee-Centers investieren. Neue Ankermieter für das Untergeschoss sind Edeka und Aldi Nord. Sie mieten zusammen 4600 Quadratmeter Verkaufsfläche an.