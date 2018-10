Messerstich in Remscheid: Streit um zu laute Musik

Remscheid Ein Remscheider ist am frühen Samstagmorgen durch einen Messerstich leicht verletzt worden. Er hatte sich mit einem unbekannten Autofahrer über laute Musik gestritten.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, gerieten die beiden Männer am Samstag gegen 0.45 Uhr in der Straße Am Bruch aneinander. Der Anwohner hatte sich über die laute Musik im Fahrzeug beschwert.