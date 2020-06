Remscheider vor Gericht : Mit Axt gedroht – Angeklagter muss in die Psychiatrie

Mit Axt gedroht – Angeklagter muss in die Psychiatrie

Remscheid/Wuppertal Nachdem die Kammer sich eine Stunde lang beraten hatte, stand das Urteil fest: Der wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung angeklagte Remscheider wurde zu einem Jahr und drei Monaten Haft verurteilt – seine Unterbringung in der Psychiatrie wurde angeordnet.

Zuvor hatte ihm der psychiatrische Gutachter verminderte Schuldfähigkeit und bei einigen Taten sogar Schuldunfähigkeit attestiert. Aus Sicht des Sachverständigen sei es glücklichen Umständen zu verdanken gewesen, dass nicht mehr passiert sei. Sämtliche Opfer hätten sich besonnen verhalten – so wie auch der Bekannte des Angeklagten, der mit einer Axt und einem Hammer bedroht worden sei. Der 30-Jährige sei höchst gefährlich und werde Taten folgen lassen: So die Prognose des psychiatrischen Gutachters, der sich das Gericht am Ende mit dem Unterbringungsbeschluss anschloss.