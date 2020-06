Politik in Remscheid : Neuer Anlauf für Sportplatz Neuenkamp

Politik in Remscheid

Neuenkamp Eine Arbeitsgruppe sucht nach Lösungen, die sowohl dem Remscheider SV als Besitzer der Anlage als auch dem dort beheimateten Verein BV 10 entgegenkommt. In allen Modellen würde die Stadt neuer Besitzer der Sportanlage.

Eigentlich schien das viele Monate lang hitzig diskutierte Thema mit einer Vorlage der Stadt für die Ratssitzung im September 2019 abgehakt. Die Stadt werde das Grundstück der Sportplatzes Neuenkamp, das sich im Besitz des Remscheider Sportvereins (RSV) befindet, nicht kaufen, hieß es damals eindeutig. Nun sitzen Stadt, RSV und der Fußballverein BV 10 als Nutzer der Anlage doch wieder an einem Tisch, um eine Lösung zu finden, die alle Interessen unter einen Hut bringt. Das bestätigte Sportdezernent Thomas Neuhaus (SPD) in der jüngsten Sitzung des Rates auf Nachfrage des Sportausschuss-Vorsitzenden Markus Kötter (CDU).

Eigentum Der Platz gehört dem RSV, der BV 10 besitzt Gebäudeeigentum am Rand der Anlage. Die Stadt hat den Sportplatz nur gepachtet, der BV 10 ist alleiniger sportlicher Nutzer.

Zwei Modelle sollen beim nächsten Treffen diskutiert werden, berichtet der Sportbund-Vorsitzende Reinhard Ulbrich auf Nachfrage unserer Redaktion. Das erste sieht vor, dass der RSV von der Stadt einen Kaufpreis in Höhe von einer Million Euro erhält (die letzte Preisvorstellung lag bei 1,5 Millionen Euro). Eine weitere Million soll die Stadt in den Umbau des Aschenplatzes in einen Naturrasenplatz investieren. Gegenüber der bislang diskutierten Lösung mit Kunstrasen wäre das insgesamt ein Unterschied von einer Million Euro.