Brand in Remscheid : Feuerwehr muss bewusstlose Frau retten

Remscheid Bei einem Brand in einem Fachwerk-Doppelhaus am Clemenshammer ist eine 73-jährige Frau in der Nacht zu Mittwoch schwer verletzt worden. Nachbarn waren durch einen Rauchmelder geweckt worden.

Die Feuerwehr Remscheid musste die bewusstlose Frau aus dem Hausflur retten, sie hatte die Haustür nicht mehr selber erreicht. Die 73-Jährige wurde ins Sana-Klinikum eingeliefert.

Der Rauch war durch das Fachwerk ins Nebengebäude gezogen, wo der Rauchmelder die Nachbarn gegen 3.10 Uhr aus dem Schlaf riss. Sie brachten sich in Sicherheit und alarmierten die Feuerwehr.

Nach der Rettung der Bewohnerin wurde die Wohnung, die in voller Ausdehnung brannte, in wenigen Minuten gelöscht. Das Nachbargebäude wurde kontrolliert und belüftet, die Bewohner konnten anschließend zurückkehren. Die Brandwohnung ist unbewohnbar. Für die Löscharbeiten war die Morsbachtalstraße im Bereich Clemenshammer gesperrt.

(red)