Schule in Remscheid : Stadt fragt Bedarf an Schüler-PCs ab

Remscheid Mit einem neuen Fragebogen soll ermittelt werden, wie es mit der digitalen Ausstattung in den Elternhäusern aussieht. Die Verwaltung rechnet mit 4000 Schülern in Remscheid, die unterstützt werden müssen.

Der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen haben Förderprogramme und Soforthilfen bereitgestellt. Gestern wurde die Summen bestätigt. Der Bund zahlt nach Angaben von Neuhaus etwa mehr als eine Millionen Euro. Das Land stockt die Summe um fast 600.000 Euro auf. Mit diesem Geld kommt die Stadt ein gutes Stück weiter. Die Schulbehörde schätzt, dass etwa 4000 Kinder in Remscheid in Familien leben, die über keine digitalen Endgeräte verfügen. Legt man einen Durchschnittspreis von etwa 500 Euro pro Gerät zugrunde, gebe es ein Delta von 400.000 Euro. Wer soll das bezahlen? Neuhaus will sich zügig mit den Gremien zusammensetzen, um Möglichkeiten der Finanzierung auszuloten. Was dem Schuldezernenten noch fehlt, ist ein Kriterienkatalog, der festlegt, welche Kinder gefördert werden können.