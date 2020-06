Remscheider Innenstadt : Zwischenstopp am Brunnen

Der Brunnen am Allee-Center-Eingang sprudelt wieder. Foto: Christian Peiseler

Innenstadt Nun sprudelt er wieder, der Brunnen vor dem Eingang des Allee-Centers in der Remscheider Innenstadt. Er hat zu lange gefehlt, war zwischenzeitlich sogar ein Blumenbeet. Ein Wiedersehen.

Das Plätschern des Wassers verschluckt fast alle Geräusche um einen herum. Es ist angenehm kühl, wenn der Wind etwas über das klare Wasser streift und ein paar Tropfen auf die Schultern weht. Das tut gut, bei diesen warmen Mittagstemperaturen.

Der Brunnen vorm Allee-Center-Eingang hat gefehlt. Lange Zeit verkam er zu einem tristen Loch, weil er undicht war. Zwischenzeitlich mutierte er aus der Not zu einem Blumenbeet. Aber ein Brunnen ist eben ein Brunnen. Er lädt ein zum Verweilen, zu einer kleinen Pause, zu einem Moment der Ruhe, mitten am Tag, mitten im Gewühl, mitten in der Corona-Zeit.

Info Drei Jahre lang sprudelte kein Wasser Außer Betrieb Drei Jahre war der Brunnen vor dem Allee-Center außer Betrieb. Zunächst wurde eine undichte Stelle entdeckt, später stellten die Fachleute erhebliche Wasserschäden in dem Bereich unterhalb des Brunnens fest. So musste er abgestellt werden. 80.000 Euro hat die Stadt für die sehr aufwendige Sanierung der Anlage laut Haushaltsplan ausgegeben.

Zwei Jungs aus der Grundschule kommen mit ihren Rollern angebraust. Lassen sich auf die grauen Platten am Brunnenrand fallen und tauchen ihre Hände ins Wasser. Ob das Hemd nun nass wird oder nicht, egal. Lachende Gesichter, ein paar Spritzer und sie brausen die Alleestraße hinunter.

Ansonsten ist es angenehm entschleunigt am Brunnen. Zwei türkische Männer sitzen nebeneinander. Der eine trägt Mundschutz, der andere Sonnenbrille. Sie unterhalten sich leise. Genießen das Zusammensein. Am Brunnen wollen die Menschen eher für sich sein. Eine Frau lässt sich nieder. Aus ihrer Einkaufstasche holt sie zwei Regenjacken, die sie gerade gekauft hat. Sie begutachtet sie, faltet sie sorgfältig und freut sich über den Kauf. Wer nicht nur die Sonne genießen will, der telefoniert oder surft mit seinem Handy.

An welcher Stelle man auch an diesem Brunnen sitzt, man schaut auf eine heile Einkaufswelt. An fast allen Tischen bei Café Steinbrink sitzen Gäste, Maskenmenschen gehen ins und kommen aus dem Center. Ein Wagen mit Süßigkeiten bietet Paradiesäpfel an, bei Wurst König stehen die Menschen in gebührendem Abstand und warten. Und der Postbote fährt mit seinem einrädrigen Wagen zickzack von einer Adresse zur anderen.

Die Belegschaft am Brunnen wechselt schnell. Fünf bis sechs Minuten dauert der Zwischenstopp. Am Gewässer herrschen Gezeiten, Ebbe und Flut. Nach 12.30 Uhr verjüngt sich die Belegschaft. Eine Welle von Schülerinnen und Schülern der Albert-Einstein-Schule passiert den Brunnen. Mal eben hinsetzen und neue Fotos auf Instagram betrachten.

Eine Polizeiauto fährt vorbei. Der Brunnen ist kein Hotspot. Nicht zu dieser Zeit. Er zieht nicht die Massen an, so dass es ungemütlich würde, und grobe Verletzungen der Coronaverordnung drohen. Eher entwickelt er sich zum Treffpunkt für Einzelgänger und Paare. Und für Raucher. Gemütlich eine Zigarette zu qualmen, das lockt so manchen an. An der Brunnenkante sammelt sich eine Menge ausgetretener Kippen. Auch wenn ein Brötchen sich im Gewässer langsam auflöst und ein paar Verpackungen herrenlos herumdümpeln, besonders schmutzig ist es hier nicht. Und wenn die Tage noch heißer werden, halten die ersten bestimmt bald ihre Füße ins Wasser.